Stage théâtre d’objets pour enfants Rue Pierre Feutren Paimpol, lundi 22 avril 2024.

Stage théâtre d’objets pour enfants Rue Pierre Feutren Paimpol Côtes-d’Armor

L’école de théâtre de Paimpol association Les 3 Coups propose un stage aux enfants dès 8 ans. Ce stage est proposé en partenariat avec un professionnel de l’improvisation, Pascal Hournon des productions du Léon. Pascal proposera aux enfants de dialoguer ou interagir avec des objets courants qui ne sont plus utilisés comme des accessoires de théâtre ou des décors, mais qui servent d’effigies, pour évoquer un personnage ou un animal. L’objet lui-même n’est pas retravaillé, il reste tel quel, si bien que le jeune comédien peut embarquer dans une histoire avec une cafetière humanisée ou une pelote de laine transformée en chaton. L’enfant fera vivre ces objets comme on le ferai avec des marionnettes. Trois demi journées pour écouter, raconter, observer, jouer, inventer, imaginer et rire. Le mercredi 24 avril à 17H00, les enfants proposeront une petite production pour les parents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Rue Pierre Feutren LA SIRENE centre culturel

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne les3coups-theatre@orange.fr

