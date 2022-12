Stage théâtre d’objets Les Plateaux Sauvages, 20 février 2023, Paris.

Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

. payant

Tarification sociale appliquée

Les objets sont partout, ils nous accompagnent dans notre quotidien, ils sont achetés, usés et parfois oubliés dans un tiroir. Le théâtre d’objets les réhabilite sur scène : un simple capuchon de stylo rouge devient alors un Petit Chaperon Rouge ! À partir de jeux d’imagination et de détournement, venez découvrir la manipulation d’objets et vous émerveiller devant leur potentiel expressif et symbolique. C’est certain, vous ne regarderez plus les objets de la même manière !

Restitution le vendredi 24 février à l’issue du stage

En collaboration avec le Argano Teatro

Artiste intervenante : Elisabetta Giambartolomei

Née en Italie, Elisabetta Giambartolomei arrive à Paris en 1996 et démarre des études théâtrales à l’Université Paris 8. Elle se forme à la Commedia dell’Arte en jouant pour Carlo Boso en France et pour Claudia Contin en Italie. Elle apprend la fabrication de masques en cuir auprès de Stefano Perocco. Elle travaille à l’écriture corporelle de l’acteurice avec Naira Gonzales. Elle se forme à l’École de l’acteur-marionnettiste du Théâtre aux Mains Nues en 2014. Elle fonde Argano Teatro en 2016 et crée Je n’ai pas mes lunettes !, spectacle d’ombres et de marionnettes pour jeune public. Depuis 2017, elle dirige régulièrement des projets de théâtre dans les écoles et donne des cours hebdomadaires pour enfants en travaillant avec les ombres, les objets et les masques.

Les Plateaux Sauvages 5 rue des Platrières 75020 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/796783401418288/?ref=newsfeed 0183755570 https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://www.facebook.com/lesplateauxsauvages https://lesplateauxsauvages.fr/ateliers/#infos-ateliers

