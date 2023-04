Stage théâtre d’improvisation : Le Harold Centre Paris Anim’ Richard Wright ANTENNE HAUTEFEUILLE Paris 6EME ARRONDISSEMENT Catégories d’Évènement: île de France

.Public adultes. payant inscriptions sur note site internet. Moins de 26 ans : 2€40/heure Plus de 26 ans : tarif en fonction de votre quotient familial. Le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose de venir participer à un stage de théâtre d’improvisation qui abordera la structure du Harold. Le Harold, un format long pour jouer une histoire d’une heure Jouer une même histoire pendant une heure, c’est un plaisir et c’est possible!

Grâce à la structure du Harold, créé par Del Close, une importante figure de l'improvisation aux Etats-Unis, la structure du Harold permet de créer des univers, faire vivre ses personnages et dérouler une histoire en 3 parties. Encadré par Marianne, ce stage exige que les participants aient au minimum une année d'expérience en théâtre d'improvisation.

