Stage « Théâtre d’improvisation » Centre Paris Anim’ Angel Parra Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 13 ans. payant

25€ le stage

Le centre Paris Anim’ Angel Parra vous propose un stage de théâtre pour le mois de février 2024.

Ce stage d’improvisation propose de t’apprendre à écouter ta spontanéité et de te faire découvrir les bases de l’improvisation : acceptation, adaptation, lâcher-prise, écoute…

Tu ressortiras plus à l’aise à l’oral et avec plus de confiance en toi !

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 Paris

Contact : +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra https://angelparra.aniapp.fr/activites/stages-vacances/stage-theatre-d-improvisation

