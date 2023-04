STAGE : THÉÂTRE DE PAPIERS Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

STAGE : THÉÂTRE DE PAPIERS Paris-Ateliers Viaduc des Arts, 3 juillet 2023, Paris. Du lundi 03 juillet 2023 au vendredi 07 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant 320 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Stage Théâtre de papier (Théâtre de marionnettes) Stage ouvert à tous ceux qui aiment raconter des histoires. Se sentir à l’aise avec la découpe au cutter, dessinateurs et non dessinateurs sont les bienvenus. En s’inspirant des Théâtres de papier apparus au XIX -ème siècle en Angleterre, nous imaginerons et fabriquerons un Théâtre de papier pour mettre en scène un récit, un conte ou une pièce de théâtre. Nous découvrirons l’évolution du théâtre de papier traditionnel au théâtre de papier contemporain pour fabriquer un théâtre de papier propre à chaque stagiaire. « Un après-midi, je fus emmené dans une librairie d’oxford Street, où se tenait un théâtre pour enfants du 19e siècle. La représentation qui se déroulait à l’intérieur de ce modèle réduit fut ma première expérience théâtrale. Elle demeure à ce jour non seulement la plus vivante, mais la plus réelle. » Extrait de Oublier le temps De Peter Brook. Ce stage se déroule sur 5 jours, 3 jours seront consacrés à la fabrication et 2 jours au jeu et à la manipulation. Programme : 1er jour : Distinction entre Théâtre de papier et Théâtre en papier. Choix de l’histoire Plan et découpe d’une scène à jouer. 2eme jour : Fabrication du théâtre cadre, réalisation d’un story-board. 3eme jour : Création du décor et des personnages principaux. Installation lumière. 4eme jour : Jeu et manipulation (ajout éventuel de personnages et de décors) 5eme jour : Jeu et manipulation Trousse personnelle : Crayon de papier HB, Gommes, Taille crayons, Equerre, Règle 30 cm, Blocs spirale papier blanc canson A3, Stylo indélébile noir, gros tube de colle UHU. Intervenante : Aurianne Bourbonneux Nombre de places : 8 personnes Tarif : 320 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages). Dates : du 03 au 07 juillet 2023 Horaires : de 10h à 17h (16h le dernier jour), avec une pause déjeuner entre 13h et 14h Informations et inscriptions sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80. Paris-Ateliers Viaduc des Arts 35 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-theatre-de-papiers/Stages 0144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/arts-plastiques/stage-theatre-de-papiers/Stages

Paris-Ateliers

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Paris-Ateliers Viaduc des Arts Adresse 35 avenue Daumesnil Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris

Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

STAGE : THÉÂTRE DE PAPIERS Paris-Ateliers Viaduc des Arts 2023-07-03 was last modified: by STAGE : THÉÂTRE DE PAPIERS Paris-Ateliers Viaduc des Arts Paris-Ateliers Viaduc des Arts 3 juillet 2023 Paris Paris-Ateliers - Viaduc des Arts Paris

Paris Paris