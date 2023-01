Stage théâtre danse et bricolage Catégorie d’Évènement: île de France

Stage théâtre danse et bricolage, 20 février 2023, . Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

de 10h00 à 17h00

. payant Tarif : 84€ + 15€ de fournitures + 5€ lors de la première inscription Si tu as envie de t’amuser et de danser rejoins nous du 20 au 24 février de 10h à 17h pour un stage théâtre, danse et bricolage. Un stage pluridisciplinaire pour les enfants, animé par Carine Damond (danse) et Sandrine Morin Ambert (théâtre). Mamie catastrophe et le carnaval

Les vacances d’hiver chez Mamie c’est très amusant. On ne s’ennuie jamais avec une Mamie qui a toujours des idées pour amuser les enfants.Mais aujourd’hui c’est différent, c’est jour de carnaval et à peine son costume enfilé Mamie a disparu !

Rejoins nous pendant la première semaine des vacances pour imaginer, jouer et danser la suite de notre histoire. Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-danse-et-bricolage-toussaint 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-danse-et-bricolage-toussaint

