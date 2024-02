Stage théâtre danse Esparros Esparros, samedi 17 février 2024.

Stage théâtre danse Esparros Esparros Hautes-Pyrénées

Stage de théâtre danse adultes et enfants de 10h30 à 17h00.

Une approche théâtrale basée sur le mouvement et le jeu. Une pédagogie ancrée sur la confiance, la connexion et le respect de la sensibilité de chaque participant.e.

Pour plus d’informations contactez Noémi 06 52 04 60 01

e.entrart@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:30:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Esparros ESPARROS

Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie e.entrart@gmail.com

L’événement Stage théâtre danse Esparros a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65