Stage Théâtre Coarraze, 9 avril 2022, Coarraze.

Stage Théâtre Salle Activ’coarraze 34 Avenue de la Gare Coarraze

2022-04-09 – 2022-04-09 Salle Activ’coarraze 34 Avenue de la Gare

Coarraze Pyrénées-Atlantiques Coarraze

50 50 EUR Envie de découvrir le théâtre ?

Ce stage d’initiation aborde quelques facettes du jeu de comédien : exercices de respiration, travail vocal, diction, concentration, gestion des émotions, exploration de l’espace, développement de son imaginaire, construction de personnages, improvisation… Des facettes qui peuvent aussi être utile pour notre quotidien !

Un temps à part, où on apprend, on se détend, on rit, on construit, ensemble ! De 16 ans à 116 ans !

Inscription conseillée.

Envie de découvrir le théâtre ?

Ce stage d’initiation aborde quelques facettes du jeu de comédien : exercices de respiration, travail vocal, diction, concentration, gestion des émotions, exploration de l’espace, développement de son imaginaire, construction de personnages, improvisation… Des facettes qui peuvent aussi être utile pour notre quotidien !

Un temps à part, où on apprend, on se détend, on rit, on construit, ensemble ! De 16 ans à 116 ans !

Inscription conseillée.

+33 6 43 90 75 43

Envie de découvrir le théâtre ?

Ce stage d’initiation aborde quelques facettes du jeu de comédien : exercices de respiration, travail vocal, diction, concentration, gestion des émotions, exploration de l’espace, développement de son imaginaire, construction de personnages, improvisation… Des facettes qui peuvent aussi être utile pour notre quotidien !

Un temps à part, où on apprend, on se détend, on rit, on construit, ensemble ! De 16 ans à 116 ans !

Inscription conseillée.

©AMATEURSDART

Salle Activ’coarraze 34 Avenue de la Gare Coarraze

dernière mise à jour : 2022-03-19 par