Stage théâtre classique pour adolescents 11/15 ans CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 13h00

Public adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu'à 15 ans. payant 2€40/heure Un stage, proposé par le centre Paris Anim' Richard Wright, pour aborder, de manière ludique, des scènes, scénettes, tirées du registre du théâtre classique, tout en ponctuant ce travail d'exercices d'improvisation. Catherine qui encadrera ce stage, proposera aux jeunes de choisir de manière collégiale les scènes à travailler. – Cyrano de Bergerac E. Rostand – Les Fourberies de Scapin Molière – Les précieuses ridicules Molière – Cendrillon de Joel Pommerat – Théâtre sans animaux de JM Ribes – Stroboscopie de Sébastien Jouanniez – La Chorale de JP Alègre – Alice pour le moment de Sylvain Lever Une semaine sympathique en perspective ;o)

