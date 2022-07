Stage théâtre Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

2022-07-25 13:00:00 – 2022-07-28 17:00:00

Deux-Sèvres EUR 80 Cet été on chamboule les classiques !

Le théâtre du Bocage propose aux 13-17 ans un stage théâtre avec représentation à la clé !

L’idée : chambouler le drôle de classique Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare pour en faire une version « Teaser ».

4 jours au cours desquels nous nous amuserons avec le théâtre afin de créer une bande annonce que nous jouerons le 28 juillet lors de la guinguette estivale organisée par la ville de Bressuire !

Le stage se déroule du 25 au 28 juillet au château de Bressuire, avec, pour clôturer le stage, une représentation le 28 à 20h30 ! Sur inscription.

+33 5 16 72 08 67

