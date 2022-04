Stage THEATRE ADULTES Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes Catégories d’évènement: Orne

Saint-Fulgent-des-Ormes

Stage THEATRE ADULTES Saint-Fulgent-des-Ormes, 11 juillet 2022, Saint-Fulgent-des-Ormes. Stage THEATRE ADULTES Saint-Fulgent-des-Ormes

2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-14 18:00:00

Saint-Fulgent-des-Ormes Orne Saint-Fulgent-des-Ormes Stage de théâtre pour le plaisir, la découverte et la créativité. Découverte du jeu théâtral à travers improvisations et interprétation de scènes. Sur inscription Stage de théâtre pour le plaisir, la découverte et la créativité. Découverte du jeu théâtral à travers improvisations et interprétation de scènes. Sur inscription cieekphrasis@aol.com +33 6 76 93 10 11 http://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie Stage de théâtre pour le plaisir, la découverte et la créativité. Découverte du jeu théâtral à travers improvisations et interprétation de scènes. Sur inscription Saint-Fulgent-des-Ormes

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Fulgent-des-Ormes Autres Lieu Saint-Fulgent-des-Ormes Adresse Ville Saint-Fulgent-des-Ormes lieuville Saint-Fulgent-des-Ormes Departement Orne

Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fulgent-des-ormes/

Stage THEATRE ADULTES Saint-Fulgent-des-Ormes 2022-07-11 was last modified: by Stage THEATRE ADULTES Saint-Fulgent-des-Ormes Saint-Fulgent-des-Ormes 11 juillet 2022 Orne Saint-Fulgent-des-Ormes

Saint-Fulgent-des-Ormes Orne