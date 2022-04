STAGE THEATRE Adultes Centre Paris Anim’ Richard Wright Antenne Hautefeuille Paris 6EME ARRONDISSEMENT Catégories d’évènement: île de France

. payant Tarifs en fonction du quotient familial pour les + 26 ans Moins de 26 ans : 2€35/h

Stage : Initiation à l’improvisation. Pour débutants et grands débutants. Du mercredi 27 au vendredi 29 avril 2022 Accepte ! Ecoute!Rebondis ! Ce sont trois principes de bases de l’improvisation théâtrale à découvrir par des jeux en groupe. Avec à l’esprit un quatrième principe clé : l’Attitude attendue de l’improvisateur.trice, une attitude positive, enjouée et bienveillante. Improviser des scènes courtes ne sera plus un secret pour vous ! Tenue confortable fortement recommandée. Centre Paris Anim’ Richard Wright Antenne Hautefeuille 19bis rue d’Hautefeuille 75006 Paris 6EME ARRONDISSEMENT Contact : www.actisce.org 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

