Stage théâtre adultes -Centre Culturel Iffendic Iffendic Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Stage théâtre adultes -Centre Culturel Iffendic Iffendic, 11 février 2023, Iffendic . Stage théâtre adultes -Centre Culturel Iffendic Boulevard de la trinité Centre culturel de la chambre au loup Iffendic Ille-et-Vilaine Centre culturel de la chambre au loup Boulevard de la trinité

2023-02-11 10:30:00 – 2023-02-12 16:30:00

Centre culturel de la chambre au loup Boulevard de la trinité

Iffendic

Ille-et-Vilaine Un programme tout en douceur pour permettre un bon lâcher prise : exercices d’expression, improvisations, saynètes et relaxation.

L’expérience de ces stages contribuera à la détente physique et mentale de chacun, au regain de confiance en soi, à la satisfaction de se dépasser, au plaisir de jouer et de se rencontrer. Tarifs : 80€ / 70€ pour les étudiants Groupe sont limité à 10 participants

Niveau débutant ou confirmés.

Sur inscription auprès de Béatrice Halet-Sévère

Téléphone : 06 87 42 13 60 Centre culturel de la chambre au loup Boulevard de la trinité Iffendic

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Iffendic Adresse Iffendic Ille-et-Vilaine Centre culturel de la chambre au loup Boulevard de la trinité Ville Iffendic lieuville Centre culturel de la chambre au loup Boulevard de la trinité Iffendic Departement Ille-et-Vilaine

Iffendic Iffendic Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/iffendic/

Stage théâtre adultes -Centre Culturel Iffendic Iffendic 2023-02-11 was last modified: by Stage théâtre adultes -Centre Culturel Iffendic Iffendic Iffendic 11 février 2023 Boulevard de la trinité Centre culturel de la chambre au loup Iffendic Ille-et-Vilaine iffendic ille-et-vilaine

Iffendic Ille-et-Vilaine