2022-02-28 – 2022-03-04

Montpellier Hérault EUR 165 Du 28 février au 4 mars 2022 se déroule un stage de théâtre sur le thème suivant :

Panique dans la savane ! Un rêve fou : et si tous les animaux devenaient herbivores ? Il aura lieu à la Maison pour Tous Voltaire au 3 square Jean Monnet, 34070. Les journées démarrent à 10h jusqu’à 16h pour un montant de 165€. Possibilité de déposer son enfant à partir de 8h30. Un repas tiré du sac est à prévoir pour le midi. Le vendredi nous terminons à 17h par un spectacle et un goûter de fin de stage. Pour plus d’informations nous contacter au 0660260436 ou 0612531637. Du 28 février au 4 mars 2022 se déroule un stage de théâtre sur le thème suivant :

