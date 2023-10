Stage Théâtre / Ados Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans. payant

87,50 € (+ 5 € en cas de première inscription)

Performer, se dépasser, se surpasser, se mettre une chouette pression et une bonne dose d’adrénaline, ça te chauffe ? Alors le stage de théâtre intensif est fait pour toi !

Monter un spectacle en quelques jours en mode efficace, en emmagasinant un maximum de connaissances théâtrales.

Au menu du stage :

Un premier temps de mise en confiance par une série d’exercices variés :

– Oser se présenter sur scène, se tenir debout, tête haute, affronter le public du regard et de la voix (ex : monter sur scène une première fois et imiter la poule ).

– Faire un bilan des compétences innées : le travail sur le jeu, la capacité à improviser, à écouter son partenaire, l’adresse verbale (ex : jouer une première scène simple type « scène de ménage », une première rencontre, une demande en mariage, un entretien d’embauche).

– Travaux pratiques : exercices de respiration, de diction, la posture scénique.

– Confronter le comédien(ne) au texte qu’il ou elle devra déclamer en respiration ventrale, en portant la voix, en éprouvant la rythmicité de l’articulation, de la prononciation.

En vue de la représentation de fin de stage :

– Analyser la structure d’une scène de théâtre, l’intrigue et les enjeux, les intentions des personnages, le message intrinsèque…

– Ecriture de scènes inspirées de scènes de films ou de séries TV.

De plus :

Les élèves assureront le rôle de présentateur de leur propre spectacle au moyen de scénettes à l’humour contemporain correspondant à leur âge.

Après la représentation, sera établi un bilan collectif de la représentation, ainsi qu’une évaluation individuelle des compétences acquises, augmentée de notes écrites envoyées à chaque élève.

Alors 5,4,3,2,1 ? Jouez !

Animé par Franck Taillez.

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr +33148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-de-theatre-toussaint

Pexels