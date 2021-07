Lagny-sur-Marne La Gourdine Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Stage théâtre (8 à 11 ans) La Gourdine Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Stage théâtre (8 à 11 ans)

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à La Gourdine

Découverte du travail de comédien, d’improvisation, mise en pratique de jeu, encadré par Laurianne de l’association Crokenvol et conteuse à l’Espace Charles Vanel.

sur inscription, 3 séances minimum

Stage théâtre La Gourdine 8 Cour Pierre Herbin 77400 Lagny-Sur-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T14:15:00 2021-07-26T16:00:00;2021-07-27T14:15:00 2021-07-27T16:00:00;2021-07-28T14:15:00 2021-07-28T16:00:00;2021-07-29T14:15:00 2021-07-29T16:00:00;2021-07-30T14:15:00 2021-07-30T16:00:00

