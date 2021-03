Orléans Zigotastiques & Cie Loiret, Orléans Stage Théâtre – 8-10 ans – Bienvenue au Musée Zigotastiques & Cie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Stage Théâtre – 8-10 ans – Bienvenue au Musée Zigotastiques & Cie, 26 avril 2021-26 avril 2021, Orléans. Stage Théâtre – 8-10 ans – Bienvenue au Musée

du lundi 26 avril au vendredi 30 avril à Zigotastiques & Cie

Une semaine à parcourir des saynètes autour du musée, de l’art, ca nous manque tellement !

On mélange donc Art pictural et Théâtre dans des petites comédies travaillées pendant une semaine.

Créativité, liberté et jeu pour une semaine théâtrale et d’amusement pendant les vacances !

160,00 € TTC – Pique nique à prévoir le midi – Frigo et micro ondes sur place – Gouter fourni !

Stage de théâtre pour enfants de 8 à 10 ans, du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021, de 9h à 17h. Stage encadré par des comédiennes professionnelles !

160 €

Une semaine autour des musées avec Zigotastiques & Cie Zigotastiques & Cie 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Orléans martroi loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-26T09:00:00 2021-04-26T17:00:00;2021-04-27T09:00:00 2021-04-27T17:00:00;2021-04-28T09:00:00 2021-04-28T17:00:00;2021-04-29T09:00:00 2021-04-29T17:00:00;2021-04-30T09:00:00 2021-04-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Zigotastiques & Cie Adresse 4 rue des Minimes 45000 ORLEANS Ville Orléans