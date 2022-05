Stage THEATRE

Stage THEATRE, 26 mai 2022, . Stage THEATRE

2022-05-26 – 2022-05-29 Stage de théâtre pour le plaisir, la découverte et la créativité. Découverte du jeu théâtral à travers improvisations et interprétation de scènes. nOuvert à tous à partir de 15 ans. nSur inscription. Payant. Stage de théâtre pour le plaisir, la découverte et la créativité. Découverte du jeu théâtral à travers improvisations et interprétation de scènes. nOuvert à tous à partir de 15 ans. nSur inscription. Payant. cieekphrasis@aol.com +33 6 76 93 10 11 http://cieekphrasis.wixsite.com/lacompagnie Stage de théâtre pour le plaisir, la découverte et la créativité. Découverte du jeu théâtral à travers improvisations et interprétation de scènes. nOuvert à tous à partir de 15 ans. nSur inscription. Payant. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville