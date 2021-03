Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Stage Théâtre – 11 à 14 ans Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Théâtre – 11 à 14 ans Centre Paris Anim' Place des fêtes, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris. Du 26 au 30 avril 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

payant

S’exercer à la pratique théâtrale (travail sur le corps, la parole, l’improvisation, lecture, jeu). Comprendre que le théâtre est un moyen de découverte et d’exploration de soi-même et des autres. Fédérer un groupe autour de l’atelier avec un projet (pièce de théâtre ou création). Travailler sur l’estime de soi. Aborder le plateau avec le public. Lundi au Vendredi : 14h00 à 16h00

11 à 14 ans
Centre Paris Anim' Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m) 48 : Louise Thuliez 60 : Place des Fêtes T3b : Pré-Saint-Gervais (342m)

Contact :Ligue de l'Enseignement – Fédération de Paris 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/centre/14-place-des-fetes https://www.facebook.com/CentrePlaceDesFetes

