Stage texte et danse Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Stage texte et danse Le Frigo, 12 mars 2022, Albi. Stage texte et danse

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Le Frigo

Tarifs : 60/50€ 9h45 à 18h le samedi et de 9h45 à 16h30, le Frigo 9 rue Bonne Cambe Inscription obligatoire : [actal.lefrigo@gmail.com](mailto:actal.lefrigo@gmail.com) Ce stage avec Emmanuelle Picaud (textes) et Marie Pierre Genard (danse) s’adresse à toutes les personnes qui ont envie de faire le pari de la composition instantanée Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T09:30:00 2022-03-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Frigo Adresse 9, rue Bonne Cambe Albi Ville Albi lieuville Le Frigo Albi Departement Tarn

Le Frigo Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Stage texte et danse Le Frigo 2022-03-12 was last modified: by Stage texte et danse Le Frigo Le Frigo 12 mars 2022 Albi Le Frigo Albi

Albi Tarn