Stage « Texte de théâtre et parole chantée » Tourouvre au Perche, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Tourouvre au Perche.

Stage « Texte de théâtre et parole chantée » 2021-07-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-09 18:00:00 18:00:00 TOUROUVRE La Haute Chesnaie

Tourouvre au Perche Orne

D.Toubiana, metteure en scène et enseignante de théâtre, et N.Leguet, chanteur et formateur vocal, s’associent et vous proposent pendant 5 jours de travailler sur l’art de porter ensemble une parole juste. Ce stage s’adresse aux chanteurs et aux comédiens professionnels, ainsi qu’aux amateurs confirmés. Sur réservation.

+33 6 61 42 00 53

