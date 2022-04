Stage terre raku – poterie Charcier, 7 mai 2022, Charcier.

Stage terre raku – poterie

rue des Lilas, Pellier Ceramik Mak

Charcier Jura Charcier

EUR 160 Stage de 2 jours

Terre RAKU

Deux journées d’initiation à la terre : du façonnage au décor, jusqu’à la cuisson.

– 7 et 21 mai 2022

– 11 et 25 juin 2022

– 2 et 16 juillet 2022

160 € matériaux et cuisson compris

https://www.ceramikmak.com/

rue des Lilas, Pellier Ceramik Mak Charcier

