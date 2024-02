Stage terrains variés avec les chevaux et poneys LES CHEVAUX DU COAT Plourivo, mardi 20 février 2024.

Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval dans différents espaces manège et carrière, parcours nature ou sur la route. Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Les groupes sont composés d’un maximum de 6 personnes selon leurs expériences et âge. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-22 16:30:00

LES CHEVAUX DU COAT 14B Route de Coat Bruc

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne leschevauxducoat@orange.fr

