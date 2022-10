Stage tennis Pléneuf-Val-André, 24 octobre 2022, Pléneuf-Val-André. Stage tennis

Ctes-d’Armor Le Tennis Club de Pléneuf-Val-André propose aux enfants, licenciés ou non, par catégories d’âge (4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans, 13ans et +) des stages de tennis pendant les vacances de la toussaint. Sur inscription uniquement par mail auprès de l’association. De 4 à 9 ans : 1h par jour pendant 5 jours

De 10 ans à 13an et + : 1h15 par jour pendant 5 jours pvat@fft.fr Stade du Pont Gagnoux 36 Rue Docteurs Roux et Calmette Pléneuf-Val-André

