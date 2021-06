Billère Billère Billère, Pyrénées-Atlantiques Stage Tennis Multisport Eté 2021 Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

Stage Tennis Multisport Eté 2021 Billère, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Billère. Stage Tennis Multisport Eté 2021 2021-07-12 – 2021-07-30 Rue du Golf Billere Tennis Club

Billère Pyrénées-Atlantiques 195 EUR Au programme : Matinées Tennis – Pique-nique à amener – Après-Midi : activités sportives variées ( handball, ping-pong, basket, football…) ⚽

➡Vous choisissez votre Semaine ( du 12 au 30 Juillet & du 16 au 20 Août); et votre Formule :

– Stage semaine 9h-17h : 195 €

– Stage semaine en Demi-Journées Matins Tennis (9h-12h30) ou Demi-journées Après-midis Multisports (13h30-17h) : 120 €

Détails Catégories d'évènement: Billère, Pyrénées-Atlantiques Lieu Billère Adresse Rue du Golf Billere Tennis Club Ville Billère