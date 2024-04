STAGE TENNIS / MULTISPORT Assas, lundi 15 avril 2024.

STAGE TENNIS / MULTISPORT Assas Hérault

À vos raquettes ! Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024, rejoignez-nous pour une semaine de stage tennis/multisport pour les 6 à 12 ans, adhérents et non adhérents.

Un programme dynamique vous attend

8h30-10h Accueil

10h-12h Tennis

12h-14h Pique-nique

14h-17h Multisport/Tennis

Tarifs

Matin 90€/semaine

Matin 90€/semaine

Journée 170€/semaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-19

Assas 34820 Hérault Occitanie

