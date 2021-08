Cornebarrieu Tennis de Cornebarrieu Cornebarrieu, Haute-Garonne Stage tennis été (enfants/ados) Tennis de Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Tennis de Cornebarrieu

**Rens et inscriptions :** **> Alexandre Garcia, 06 81 00 47 24, [alexgarciatennis@gmail.com](mailto:alexgarciatennis@gmail.com)** **> Cécile Bauer, 06 81 24 29 96, [bauer.cecile@free.fr](mailto:bauer.cecile@free.fr)** Organisé par l’association Cornebarrieu tennis club Tennis de Cornebarrieu Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T08:00:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-24T08:00:00 2021-08-24T17:00:00;2021-08-25T08:00:00 2021-08-25T17:00:00;2021-08-26T08:00:00 2021-08-26T17:00:00;2021-08-27T08:00:00 2021-08-27T17:00:00

