Le Tennis club de Cornebarrieu organise des stages pour les enfants (adhérents ou non) de 5 à 18 ans durant les vacances scolaires de 14h à 16h30 (possibilité de garderie jusqu’à 18h si besoin). Plus d’infos sur [[www.tenniscornebarrieu.com](www.tenniscornebarrieu.com)](www.tenniscornebarrieu.com) Organisé par l’association Cornebarrieu tennis club Tennis de Cornebarrieu Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T16:30:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T16:30:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T16:30:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T16:30:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T16:30:00

