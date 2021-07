Alençon Etoile Alençonnaise Section Tennis de Table Alençon, Orne Stage Tennis de Table / multi activités – 100% ping Etoile Alençonnaise Section Tennis de Table Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Stage Tennis de Table / multi activités – 100% ping
du lundi 19 juillet au vendredi 27 août

du lundi 19 juillet au vendredi 27 août à Etoile Alençonnaise Section Tennis de Table

Un stage de tennis de table dans des conditions d’entraînements d’une qualité exceptionnelle ! Des installations sportives au top de la technologie ! Voilà ce que vous propose l’Etoile Alençonnaise – section Tennis de Table tout au long de l’été… **Pour le mois de juillet 2021 :** **_(Stage TT / Multi activités)_** Jusqu’au 28 juillet du lundi au vendredi de 9h00/12h00 – 14h00/17h00 **Pour le mois d’aout 2021 :** Du 5 au 13 aout **(****_Stage TT / Multi activités_****)** du lundi au vendredi de 9h00/12h00 – 14h00/17h00 Du 16 au 27 juillet **(****Stage TT 100% ping****)** du lundi au vendredi de 9h00/12h00 – 14h00/17h00 Activité Gratuite – Possibilité de faire une ou plusieurs journées. Renseignements complémentaires au 02.33.29.18.98

gratuit

Etoile Alençonnaise Section Tennis de Table
rue de verdun 61000 alençon
Alençon
Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu
Etoile Alençonnaise Section Tennis de Table
Adresse
rue de verdun 61000 alençon
Ville
Alençon