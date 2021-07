Gorges Gorges Gorges, Loire-Atlantique STAGE TEINTURE NATURELLE Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

Loire-Atlantique

STAGE TEINTURE NATURELLE Gorges, 18 août 2021, Gorges. STAGE TEINTURE NATURELLE 2021-08-18 09:00:00 – 2021-08-20 17:00:00

Gorges Loire-Atlantique Gorges EUR 320 Venez découvrir la teinture végétale en mode débrouille, tambouille et balade nature tout en étant dans une démarche “zéro déchet” ! Ouvert aux adultes et adolescents. 3 jours, 320 euros. Venez découvrir une approche “zéro déchet” de la teinture à travers un stage dédié à la teinture naturelle en compagnie de l’association les Ecolores lesecolores@gmail.com http://www.lesecolores.com/ Venez découvrir la teinture végétale en mode débrouille, tambouille et balade nature tout en étant dans une démarche “zéro déchet” ! Ouvert aux adultes et adolescents. 3 jours, 320 euros. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gorges, Loire-Atlantique Autres Lieu Gorges Adresse Ville Gorges lieuville 47.10616#-1.29854