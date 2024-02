[STAGE] Techniques Primitives – Marval (87) Marval Marval, vendredi 28 juin 2024.

[STAGE] Techniques Primitives – Marval (87) Marval Marval 28 – 30 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-28 09:00

Fin : 2024-06-30 17:30

3 jours pour se familiariser avec quelques savoir-gestes plurimillénaires ! 28 – 30 juin 1

3 jours pour se familiariser avec quelques savoir-gestes plurimillénaires !

Programme :

Poterie primitive. Façonnage d’une petite pièce et cuisson en foyer ouvert (le dernier jour)

Taille de silex. Micro-initiation à la taille bifaciale pour produire son propre percuteur à feu.

Le feu comme à la Préhistoire. Friction à l’archet et percussion silex-marcassite.

Vannerie sauvage. Collecte des matériaux (lianes, racines, pousses et rejets ligneux), puis tissage et mise en forme d’une petite corbeille.

Possibilité de tester le travail avec des outils « préhisto-compatibles » (en pierre, bois, os…)

Marval Marval Marval 87440 Haute-Vienne