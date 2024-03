Stage techniques d’animation Multimédia Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

.Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

Coût du stage : 25 €

Possibilité d’inscription sur le site https://ligueo.org

Ce stage créatif numérique vous permet d’acquérir les

connaissances de l’histoire animée dans tous ses états.

Pour cela, vous abordez toutes les phases et vous permet :

– De réaliser collectivement une histoire animée,

– D’élaborer un scénario, créer des personnages et des

décors, un récit et des dialogues,

– De prêter leur voix à l’histoire en interprétant les

personnages, le narrateur,

– D’enregistrer les voix, de chercher des sons et des

musiques d’ambiance, de réaliser des bruitages,

– D’illustrer l’histoire avec plusieurs techniques : dessin,

dessin numérique,

– D’animer l’histoire avec des techniques d’animation,

– De rassembler, d’optimiser et de monter tous les éléments

pour réaliser l’animation, les génériques de début et de fin (avec mise à

niveau des bases informatiques si nécessaire, apprendre à utiliser les

outils, les applications et les services numériques).

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013

Centre Paris Anim' Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013

Contact : https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org

