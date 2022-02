Stage : techniques d’allumage du feu à la Maison Botanique de Boursay Boursay, 28 mai 2022, Boursay.

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-28 12:30:00

Boursay Loir-et-Cher

Stage : techniques d’allumage du feu à la Maison Botanique de Boursay. Stage en deux temps, le matin, nous accueillons les adultes et l’après-midi les familles pour une approche plus ludique. Un goûter est ensuite proposé pour découvrir et déguster le pain des Indiens (cuisine au feu de bois). Adulte à 11h à 12h30, familles de 14h à 17h avec Virgile Vétro.

Approche des techniques d’allumage du feu ancestrales, silex, frottement, etc

