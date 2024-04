Stage technique « la nature donne des couleurs » impression directe de plantes sur tissu Lugos, samedi 1 juin 2024.

ATELIER BAOLIN

Le saviez-vous, les feuilles des plantes sont de véritables usines à couleurs.

Pendant cette journée vous aborderez le mordançage sur coton / lin / chanvre afin de pouvoir refaire chez vous.

L’atelier démarrera par des notions de base de teinture végétale, puis nous irons cueillir au jardin et reconnaître les plantes (plus de 40 espèces cultivées ou sauvages intéressantes pour l’ecoprint). Vous recueillerez les couleurs et les formes des végétaux en pratiquant l’ecoprint sur tissu, technique d’impression directe par cuisson à la vapeur.

Je vous accueille dans un écrin de nature entre jardin et forêt pour une expérience étonnante et ressourçante.

A partir de 14 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Atelier Baolin

Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

