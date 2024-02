[STAGE] Tannage gras + fumée : fourrure – Marval (87) Beautarias La Chapelle-Montbrandeix, samedi 27 juillet 2024.

[STAGE] Tannage gras + fumée : fourrure – Marval (87) Beautarias La Chapelle-Montbrandeix 27 et 28 juillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-27 09:30

Fin : 2024-07-28 17:30

2 jours pour apprendre à transformer des peaux sanguinolentes et peu ragoutantes en magnifiques fourrures douces, souples et saines. Nous emploierons exclusivement des méthodes artisanales et naturelles impliquant un traitement au gras et à la fumée. Nous travaillerons sur des peaux de lapin, et verrons comment étendre la technique aux autres fourrures (ainsi que comment ça marche^^).

Programme :

Travail de rivière. Suite d’opérations mécaniques et chimiques destinées à préparer la peau au tannage (reverdissage, écharnage, lessivage, démembranage, essorage…)

Apprêtage, assouplissage, finissage et fumage

Apports théoriques, notions de chimie, généralisation de la technique appliquée à d’autres types de peaux, méthodes alternatives

À toutes les étapes : possibilité de tester le travail avec des outils « préhisto-compatibles » (en pierre, bois, os…)

Beautarias Beautarias La Chapelle-Montbrandeix 87440 Haute-Vienne