STAGE TANGO Valros Catégories d’Évènement: Hérault

VALROS

STAGE TANGO, 25 mars 2023, Valros . STAGE TANGO 25 Rue des Remparts Valros Hérault

2023-03-25 14:00:00 – 2023-03-25 15:00:00 Valros

Hérault Deux stages proposés par Amaia et Alejandro :

à 14h : nourrir la connexion

à 15h15 : figure organique Réservation conseillée. Deux stages proposés par Amaia et Alejandro :

à 14h : nourrir la connexion

à 15h15 : figure organique Réservation conseillée. +33 6 80 10 63 75 Valros

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, VALROS Autres Lieu Valros Adresse 25 Rue des Remparts Valros Hérault Ville Valros lieuville Valros Departement Hérault

Valros Valros Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valros /

STAGE TANGO 2023-03-25 was last modified: by STAGE TANGO Valros 25 mars 2023 25 Rue des Remparts Valros Herault Hérault Valros

Valros Hérault