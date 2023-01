Stage Tango Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Tango Centre Paris Anim’ Jemmapes, 27 février 2023, Paris. Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 21h00

. payant

Notre objectif : vous offrir, par la danse, confort et dynamisme sans vous départir de toute élégance. Il sera proposé, durant ce stage, de découvrir le plaisir de l’abrazo (l’enlacement) à deux.

Par l’apprentissage de pas accessibles vous serez rapidement capables de rallier votre premier bal.

Vous serez ainsi sensibilisé aux « salidas » (le pas de base), aux « giros » (tours sur place) et à l’improvisation. Animé par Grégory Bonnault et Imen. Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-tango-hiver

