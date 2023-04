Stage Tango Argentin Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Tango Argentin Centre Paris Anim’ Hébert, 8 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 14h00 à 16h00

Le samedi 15 avril 2023

de 14h00 à 16h00

Le samedi 08 avril 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant Tarif en fonction du quotient familial Stage d’initiation basé sur les fondamentaux du tango argentin. Vous pouvez participer à ce stage de 3 séances quelque soit votre niveau. Après un échauffement vous aborderez : – La posture qui permet de se déplacer sûrement et librement sur la piste – El Abrazo (l’étreinte) qui est l’élément fondamental à la communication avec son partenaire, – la musique, le guidage, l’écoute … Renseignements et inscriptions : -en ligne sur animactisce.org -ou à l’accueil du centre. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=17&public=&idtf=16

@actisce

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage Tango Argentin Centre Paris Anim’ Hébert 2023-04-08 was last modified: by Stage Tango Argentin Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 8 avril 2023 Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris

Paris Paris