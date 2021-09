Bois-Guilbert Bois-Guilbert Bois-Guilbert, Seine-Maritime Stage taille de pierre, animé par Sophie GRATIAS Bois-Guilbert Bois-Guilbert Catégories d’évènement: Bois-Guilbert

Stage taille de pierre, animé par Sophie GRATIAS Bois-Guilbert, 9 octobre 2021, Bois-Guilbert. Stage taille de pierre, animé par Sophie GRATIAS 2021-10-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 16:00:00 16:00:00

Bois-Guilbert Seine-Maritime Bois-Guilbert Stage pour débutants ou confirmés sur deux jours. Création d’un bas-relief sur une pierre tendre (pierre calcaire), découverte de la matière et de la technique de taille, dans une ambiance bienveillante, sur un lieu d’inspiration.

