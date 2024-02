Stage Tai chi et Qi gong Salle leo lagrange Naintré, samedi 24 février 2024.

Stage Tai chi et Qi gong Salle leo lagrange Naintré Vienne

Ouvert aux pratiquants de tous les niveaux et de toutes les fédérations, ce stage mêle Tai chi et Qi gong pendant tout le week-end.

Samedi 24 et dimanche 25 février au Dojo du complexe sportif Léo Lagrange.

Renseignements Elise au 07 68 13 50 04 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-24 12:00:00

Salle leo lagrange 1 rue gustave Courbet naintre

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine lenvoleedessens86@gmail.com

L’événement Stage Tai chi et Qi gong Naintré a été mis à jour le 2024-02-02 par ACAP