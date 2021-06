Stage Taï Chi Chuan Salle de l’Atlantique 44510 Le pouliguen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le pouliguen.

Stage Taï Chi Chuan

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Salle de l’Atlantique 44510 Le pouliguen

Stage de Taï Chi Chuan dispensé par Katia Le Palec (professeure expérimentée) Art martial interne sous la forme des enchainements doux et lents qui amène harmonie du corps et de l’esprit avec de nombreux bienfaits – Accessible à tous et à tous âges. Renseignements, inscription et lieu de rendez vous au : 06.42.20.11.87.

Public

Salle de l’Atlantique 44510 Le pouliguen Salle de l’Atlantique 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T12:30:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T12:30:00