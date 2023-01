Stage Tai Chi Chuan / Initiation à l’éventail Centre Paris Anim’ Jemmapes, 27 février 2023, Paris.

Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h30 à 20h30

. payant

L’éventail servait comme objet d’ornement pour la haute société chinoise au temps féodal mais pouvait également devenir une arme d’auto-défense. Le Tai Chi accessoirisé d’un éventail permet d’acquérir une meilleure souplesse et de développer un travail de motricité fine et énergique !

Lors de ce stage d’initiation, vous apprendrez les différents mouvements d’ouverture et de fermeture de l’éventail, propres à créer une chorégraphie à la fois martiale et gracieuse.

Vous découvrirez que, lors de l’exécution des mouvements, l’éventail devient le prolongement du corps. Pour cela, l’esprit doit être en même temps attentif et souple, à l’image du Yin et du Yang.

Il se déploie et se concentre sans jamais s’arrêter.

Ce stage se veut également une découverte de 2 grandes écoles de Tai Chi : celle du style Yang et celle du style Chen. Cette forme d’éventail associe les mouvements de ces 2 écoles, les plus pratiquées au monde.

Le travail des séquences permet d’affiner les alignements corporels, ainsi que la précision des poignets.

Pour que l’éventail puisse s’ouvrir et se refermer, avec un effet de fouet, il faut travailler l’ancrage au sol et renforcer l’énergie vitale qui sera le terme central de notre stage.

Le but est que nos stagiaires puissent effectuer, en groupe, quelques mouvements de l’enchaînement en les harmonisant à la musique correspondante.

Animé par Sophie Yang

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-tai-chi-chuan-initiation-a-l-eventail-hiver

