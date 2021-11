Sauve Sauve (30) Gard, Sauve Stage survie – Découverte 24h Sauve (30) Sauve Catégories d’évènement: Gard

du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022

Au programme : -Composition du kit de survie et fond de sac (règle des 7 “c”) -Aménagement du camp (castramétation) -Feu au firesteel (pierre à feu) -Repas trappeur -Rationnement -Filtration de l’eau -Gestes qui sauvent (initiation secourisme) -Notions d’hygiène -Atelier buscraft : fabrication d’une cuillère [**RESERVATION & RENSEIGNEMENTS**](https://www.adventure-attitude.fr/index.php?cobjm=2#contact)

Tarif : 160€ /personne – Effectif : Min 4 / Max 8 – Durée : 30H donr 24H en pleine nature

Découverte et expérimentation des principes de bases de la survie douce en pleine nature

