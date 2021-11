L'Espérou Cévennes Gard, L'Espérou Stage survie – Autonomie 48H Cévennes L'Espérou Catégories d’évènement: Gard

L'Espérou

Stage survie – Autonomie 48H Cévennes, 22 octobre 2022, L'Espérou. Stage survie – Autonomie 48H

du samedi 22 octobre 2022 au lundi 24 octobre 2022 à Cévennes

Au programme : -Composition du kit de survie et fond de sac (règle des 7 “c”) -Attitude en situation hostile -Aménagement du camp (castramétation) -Feu au firesteel (pierre à feu moderne) -Feu en conditions dégradées -Feu au Silex -Repas trappeur -Rationnement -Filtration de l’eau -Secourisme -Cueillette -Technique de piégeage -Signalisation et communication tactique -Notions d’hygiène -Atelier buscraft : fabrication d’une cuillère [**RESERVATION & RENSEIGNEMENTS**](https://www.adventure-attitude.fr/index.php?cobjm=2#contact)

Tarif : 270€ /personne – Effectif : Min 4 / Max 8 – Durée : 54H dont 48H en pleine nature

Formation aux techniques de survie en pleine nature. À la frontière entre survie et bushcraft, vous aborderez les bases techniques, mentales et théoriques pour une immersion cohérente en pleine nature Cévennes l’esperou L’Espérou Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T09:30:00 2022-10-22T23:59:00;2022-10-23T00:00:00 2022-10-23T23:59:00;2022-10-24T00:00:00 2022-10-24T16:30:00

