Stage surf & skate Plaine des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains, lundi 15 avril 2024.

Dès 8 ans, viens participer à une session de skate au départ d’Andernos, Lège et Lacanau !

Aussi, une session de surf à la plage de la Pantoufle.

Matériels fournis Prévoir pique-nique, maillot de bain, serviette et crème solaire.

Payant et sur réservation. 60 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 09:00:00

fin : 2024-04-26

Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine feelethik@gmail.com

