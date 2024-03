Stage sur optimist Saint-Valery-en-Caux, lundi 22 avril 2024.

Stage sur optimist Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Lundi

Pendant les vacances de printemps, d’été et de Toussaint, le club Nautique Valeriquais organise des stages sur optimist. Découverte et enseignement de la voile légère dans le port de plaisance. Pour enfants de 6 à 12 ans.

Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, d’une durée de 2h30.

Tarif 138,50€, comprend le passeport voile FFV.

Réservation obligatoire.

Pendant les vacances de printemps, d’été et de Toussaint, le club Nautique Valeriquais organise des stages sur optimist. Découverte et enseignement de la voile légère dans le port de plaisance. Pour enfants de 6 à 12 ans.

Stage de 5 jours, du lundi au vendredi, d’une durée de 2h30.

Tarif 138,50€, comprend le passeport voile FFV.

Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 09:30:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

CNV Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie contact@cnvaleriquais.fr

L’événement Stage sur optimist Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre