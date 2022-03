Stage sur l’énergie des arbres au Jardin d’Hélène Proisy Proisy Catégories d’évènement: Aisne

PROISY

Stage sur l’énergie des arbres au Jardin d’Hélène Proisy, 27 mars 2022, Proisy. Stage sur l’énergie des arbres au Jardin d’Hélène Proisy

2022-03-27 – 2022-03-27

Proisy Aisne Proisy 80 80 80 Il arrive à tout un chacun de s’arrêter devant un arbre et de se sentir attiré l’espace d’un instant, sans trop savoir pourquoi.

Nous aimons contempler les arbres, nous apprécions leur ombrage. Les arbres éloignent le stress, venez les découvrir lors des stages du Jardin d’Hélène. Il arrive à tout un chacun de s’arrêter devant un arbre et de se sentir attiré l’espace d’un instant, sans trop savoir pourquoi.

Nous aimons contempler les arbres, nous apprécions leur ombrage. Les arbres éloignent le stress, venez les découvrir lors des stages du Jardin d’Hélène. Il arrive à tout un chacun de s’arrêter devant un arbre et de se sentir attiré l’espace d’un instant, sans trop savoir pourquoi.

Nous aimons contempler les arbres, nous apprécions leur ombrage. Les arbres éloignent le stress, venez les découvrir lors des stages du Jardin d’Hélène. OT du Pays de Thiérache

Proisy

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, PROISY Autres Lieu Proisy Adresse Ville Proisy lieuville Proisy Departement Aisne

Proisy Proisy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/proisy/

Stage sur l’énergie des arbres au Jardin d’Hélène Proisy 2022-03-27 was last modified: by Stage sur l’énergie des arbres au Jardin d’Hélène Proisy Proisy 27 mars 2022 Aisne Proisy

Proisy Aisne