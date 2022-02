Stage sur 1 journée : Customise ta gourde Saint-Quentin Saint-Quentin

Stage sur 1 journée : Customise ta gourde Saint-Quentin, 19 mars 2022, Saint-Quentin. Stage sur 1 journée : Customise ta gourde Saint-Quentin

2022-03-19 10:30:00 – 2022-03-19 17:00:00

Saint-Quentin Aisne Ce stage se déroulera à Saint-Quentin le samedi 19 mars et en deux étapes. La première étape se déroulera au sein de la Galerie Saint-Jacques (14, rue de la sellerie) de 10h30 à 12h.

Après la visite de l’exposition Bestioles, vous serez doté de supports de papiers et de feutres pour réaliser des croquis en vous inspirant des sculptures de votre choix. La seconde étape se déroulera à l’Artistik’LAB (1bis rue Gabriel Girodon) de 14h à 17h.

En compagnie de Manon, vous créerez avec la machine de découpe Cameo, à partir de vos dessins, un sticker qui viendra customiser une gourde. À partir de 12 ans.

Gratuit et sur réservation au 03.23.67.56.46

Places limitées à 6 personnes.

Saint-Quentin

