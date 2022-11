Stage « super glisse / skating jeune »

2022-12-12 – 2022-12-16 130 140 EUR Ce stage, en skating, s’adresse aux jeunes skieurs de 11 – 15 ans ou 15-18 ans, ayant déjà une pratique du ski de fond. Durant les temps d’encadrement, votre moniteur organisera les cours autour d’ateliers techniques (sous forme jouée ou non), de balades ou de jeux collectifs adaptés aux possibilités des enfants.

12 participants maximum par groupe.

Ce sont 4 après midi d’encadrement du lundi au vendredi, plus une sortie journée le mercredi ou jeudi.

La recette :

Des éducatifs de technique skating mais pas que…

De nombreux jeux de sports collectifs (hand-ball, hockey, biathlon…)

Une ambiance d'ados…

