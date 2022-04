Stage Styliste Designer chez L’ENGRENAGE

2022-04-27 – 2022-04-27 EUR 65 Une séance inédite ! Une mannequin pose pour vous dans une de mes créations Couture. Durant 4H, vous serez guidés par mes conseils pour dessiner et styliser ce que vos yeux verront. Techniques de dessinateurs, astuces de stylistes, méthode de designers, venez perfectionner votre griffe personnel et donner vie à vos esquisses. Sur inscription

